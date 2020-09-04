Снижение цен в Грузии продолжается, но темпы уменьшились

В августе, по сравнению с июлем, уровень инфляции в Грузии оказался отрицательным - дефляция составила 0,02%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Таким образом, цены в стране снижаются третий месяц подряд - в июне месячная дефляция составляла 1,4%, в июле - 0,5%.

По данным "Сакстата", больше всего подешевели одежда и обувь - на 2,3%, а цены на продукты питания снизились на 0,5%, в том числе на овощи, фрукты, сахар и сладости.

Годовая инфляция (август 2020 года к августу 2019 года) составила 4,8%. Однако она по прежнему остается на высоком уровне при целевом показателе 3%.

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5% до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться - в январе и феврале он составил 6,4%, в марте - 6,1%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Тем не менее за год в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 9,2%, в том числе на фрукты на 18%, молоко, сыр и яйца - на 11,7%, мясо - на 8,8%, хлебопродукты - на 9%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 6,3%.