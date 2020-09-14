В Грузии ограничения на регулярные рейсы продлены до 1 ноября
Ограничения на регулярные рейсы продлены до 1 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.
«Ограничения на регулярное международное воздушное сообщение продлены и будут действовать до 31 октября 2020 года», — говорится в заявлении агентства.
Допущены только прямые международные рейсы между аэропортом Тбилиси (ICAO с кодом UGTB) и международными аэропортами со следующим обозначением [кодом аэропорта]:
• Мюнхен (ICAO, код EDDM);
• Париж (ICAO, код LFPG);
• Рига (ICAO, код EVRA).
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