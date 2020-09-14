В Грузии ограничения на регулярные рейсы продлены до 1 ноября

Ограничения на регулярные рейсы продлены до 1 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



«Ограничения на регулярное международное воздушное сообщение продлены и будут действовать до 31 октября 2020 года», — говорится в заявлении агентства.



Допущены только прямые международные рейсы между аэропортом Тбилиси (ICAO с кодом UGTB) и международными аэропортами со следующим обозначением [кодом аэропорта]:



• Мюнхен (ICAO, код EDDM);

• Париж (ICAO, код LFPG);

• Рига (ICAO, код EVRA).