В экономике Грузии довольно серьезные проблемы - министр экономики

БАКУ/Trend/ - Грузия стала одной первых стран в регионе, где начала восстанавливаться экономика, пострадавшая в период пандемии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 18 сентября сделала министр экономики Грузии Натия Турнава, выступая перед депутатами парламента страны, сообщает Trend.



Она отметила, что Грузия не изолирована от мировой экономики, а потому глобальные проблемы, начавшиеся из-за пандемии коронавируса, стали причиной экономического кризиса в стране.



«У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но уже есть первые признаки восстановления», — сказала Турнава.



По мнению министра, добиться скорейшего восстановления экономики грузинскому правительству удалось благодаря быстрым и точным действиям по профилактике распространения коронавируса. Это позволило государству перейти к этапу сосуществования с пандемией, не останавливая деятельность предприятий.