Грузинский инфекционист рассказала, как победить коронавирус

Грузия может справиться с пандемией коронавируса, но для этого жителям страны необходимо проявить гражданскую ответственность. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказала журналистам глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

С начала сентября в Грузии ухудшилась эпидситуация. За последние сутки в стране выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом - это рекордный показатель в стране с начала пандемии.

"Мы знаем, что у нас есть цепочки заражения со свадеб, дней рождения. Мы знаем, что заражение происходит из-за неиспользования масок, поэтому необходимо усилить контроль над этими вопросами", - сказала Марина Энделадзе.

Если будет большой рост числа инфицированных, то придется очень сложно, отметила инфекционист.

"Сложившаяся ситуация требует особого внимания... Необходимо следовать рекомендациям", - заключила Энделадзе.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С тех пор общее количество зараженных достигло 4 140, из них активных случаев на сегодня – 2 473. Число летальных исходов - 25.

Маски, дистанция и дезинфекция - главные рекомендации грузинских эпидемиологов, которые помогают предотвратить распространение опасной инфекции. Кроме того, жителей страны призывают избегать больших скоплений людей - под запретом проведение поминок, свадеб, юбилеев и других торжеств.