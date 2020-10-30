Правительство Германии выделило Грузии дополнительно 20,8 млн евро на борьбу с COVID-19

Грузия 30 октября 2020 07:59 (UTC+04:00)
Правительство Германии выделило Грузии дополнительно 20,8 млн евро на борьбу с COVID-19

Соглашения о займе и гранте «Социальное обеспечение в контексте пандемии COVID-19» были подписаны между Грузией и Кредитным банком реконструкции (KfW), передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации министерства финансов Грузии, соглашения подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор регионального отделения Кредитного банка реконструкции.

По их информации, выделенные в кредитном соглашении в рамках проекта 15 млн евро предусмотрены на оказание социальной помощи пострадавшим от пандемии COVID-19.

Грант, выделенный в рамках соглашения, на сумму 5,8 млн евро в соответствии с программой целевой социальной помощи предназначен для оказания социальной помощи людям, страдающим от крайней бедности.

Соглашения также являются частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшего восстановления экономики страны.

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