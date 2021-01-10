877 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19

За минувшие сутки полицейские выявили 877 фактов нарушения ограничений, действующих в Грузии из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как сообщает пресс-служба МВД, к административной ответственности привлечены 104 человека – все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.

Кроме того, за нарушение масочного режима на 20 лари (более 6 долларов) оштрафованы 773 человека.

Накануне по стране было зафиксировано 668 фактов нарушений.

МВД призывает граждан соблюдать установленные ограничения. Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют ограничения: обязательное ношение масок в общественных помещениях и на улице, запрет на передвижение пешком или на автомобиле с 9 вечера до пяти утра, остановлен общественный транспорт, закрыты торговые центры и непродовольственные магазины.