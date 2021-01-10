В Грузию возможно завезут китайские вакцины от коронавируса

Речь идет о ввозе двух вакцин – AstraZeneca и одной из китайских.

Oб этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил гендиректор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, к китайской вакцине в мире относятся с большим доверием.

«У Китая есть 5 вакцин, и речь идет об одной из них. Следует сказать, что рейтинг китайской вакцины весьма высок в мире. К китайской вакцине относятся с большим доверием, ведь, эта инфекция появилась там и они лучше всех знают структуру этого вируса и его особенности, и я совсем не удивлюсь, если китайская вакцина окажется лучше всех. Потому что, у них было больше времени для этого, они и так говорили, что заранее знали о существовании этого вируса и давно работают над вакциной, поэтому китайская вакцина не будет слабой», - заявил Тенгиз Церцвадзе в беседе с телеканалом «Формула».