Кандидатуру нового премьера Грузии назовут 19 февраля

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" назовет кандидата на пост премьер-министра страны в пятницу. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня объявил о своей отставке, мотивируя свое решение расхождением во взглядах на политическую ситуацию в стране с правящей партией.

Вслед за ним в отставку уходит правительство – все министры становятся исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьер-министру и представленному им составу правительства.

"Формирование правительство начнется и завершится в предусмотренные законом кратчайшие сроки… Предположительно уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры", – заявил Кобахидзе.

Кандидатуру премьера и состав кабмина выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.