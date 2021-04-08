В Грузии выявлен 761 новый случай коронавируса, 537 пациентов выздоровели

В Грузии выявлен 761 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 537 человек. За последние сутки от коронавируса скончались девять пациентов.

За последние 24 часа в стране был проведен 34 201 тест, в том числе 20 281 — с экспресс-тестом на антигены и 13 920 — с ПЦР-тестом.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,23 процента, за последние 14 дней — 2,03 процента, за последние семь дней — 2,5 процента.

Всего в Грузии выявлено 286 406 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 276 084 пациентов выздоровели и 3849 умерли.

229 человек находятся в режиме карантина, 2045 человек — под наблюдением в стационаре, 314 человек — в ковид-гостинице.

При этом 7 апреля в Грузии выявлено 687 новых случаев коронавируса, выздоровели 327 пациентов.