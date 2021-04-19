Аэропорт Кутаиси впервые принял самолет Airbus A321neo
Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели впервые за историю своего существования принял самолет Airbus A321neo. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Аэропорт Кутаиси возобновил работу и принял первый рейс Wizz Air из Варшавы. Самолетом Airbus A321neo доставлено в Грузию 118 пассажиров.
Самолет Airbus A321neo – первый проект, который объединяет новейшие технологии – двигатель нового поколения и дизайн салона. Этот самолет экономит 20% топлива и значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду в отличие от самолетов предыдущего поколения. В нем на 50% сокращен шум двигателей.
Airbus A321neo был впервые использован в 2016 году. Двигатель этого самолета Pratt and Whitney"s GTF показал, что может использовать топливо на 16%, а выделение оксида азота сократить на 50%.
После пандемии в аэропорту Кутаиси были выполнены рейсы из Вильнюса и Варшавы. В апреле рейсы будут выполняться в неделю один раз, а с мая авиакомпания Wizz Air планирует летать в Ригу и Дортмунд. Количество рейсов будет увеличиваться с учетом эпидситуации.