В Грузии перестали считать случаи "британского штамма" коронавируса

Грузинские эпидемиологи перестали считать случаи т.н. "британского штамма" коронавируса, поскольку его распространение в стране слишком большое. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог страны, есть опасность того, что лица, перенесшие коронавирус, могут повторно заболеть и "британским штаммом".

По словам Гамкрелидзе, 80% случаев коронавируса в Грузии приходится именно на "британский штамм". В Грузии пока не зафиксированы случаи распространения индийского штамма, южноамериканского или бразильского.

"Сегодня в стране, в основном, циркулирует "британский штамм". Мы уже не считаем - настолько их много", - заявил Гамкрелидзе.

В конце февраля в Грузии впервые зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая "британского штамма" коронавируса. Как показали исследования, этот штамм более заразен, но менее опасен.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.