ЕС запускает в Грузии проект сотрудничества для борьбы с наркотиками

3 мая Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) запустил свой первый проект двустороннего технического сотрудничества с Грузией. Его цель – укрепить национальные меры по борьбе с наркотиками, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Проект EMCDDA4Georgia будет способствовать передаче знаний, улучшению мониторинга и отчетности, связанных с наркотиками, а также профилактики и лечения наркозависимых людей.

Новый проект продолжит знакомить местных партнеров EMCDDA с информационной системой Европейского Союза по наркотикам, ее методологией и инструментами, а также поделится опытом в области борьбы с наркозависимостью. Проект поддержит недавно созданную Национальную обсерваторию по наркотикам.

EMCDDA4Georgia будет реализован под наблюдением Делегации ЕС в Грузии и в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией и Европейской службой внешних связей.