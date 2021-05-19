Тбилиси и Эль-Кувейт свяжут прямые авиарейсы

Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Airways возвращается в Тбилисский международный аэропорт. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпания начнут выполнять прямые рейсы по маршруту Эль-Кувейт - Тбилиси с 4 июня.

Во время летнего навигационного сезона полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа Airbus 320.

Авиакомпания Kuwait Airways начала оперировать в Тбилисском международном аэропорту в 2018 году.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.