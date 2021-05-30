Wizz Air в июне открывает прямые регулярные рейсы из Кутаиси в три европейских города

Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в июне откроет прямые рейсы между Кутаиси и тремя европейскими городами – Веной, Будапештом, Вроцлавом. Об этом сообщает «Объединение аэропортов Грузии», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Летать по маршруту Будапешт-Кутаиси-Будапешт Wizz Air начнет с 19 июня. Рейсы из польского Вроцлава в Кутаисский международный аэропорт будут выполняться с 26 июня, а из австрийской столицы, Вены – с 29 июня.

До конца текущего месяца, 29 и 30 мая, Wizz Air также возобновит регулярные рейсы из Кутаиси в направлении двух польских городов – Гданьска и Катовице.

«Это означает, что из Кутаиси воздушным путем напрямую уже сейчас можно попасть в девять городов шести европейских стран и три города Центральной Азии. Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы поэтапно добавлять новые направления в течение летнего навигационного сезона, исходя из эпидситуации», — сказала глава «Объединени аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе.

Поскольку из-за пандемии коронавируса в Грузии действовал запрет на международное сообщение, Международный аэропорт Кутаиси принимал только чартерные рейсы. Также там проводились учебные и некоммерческие полеты.

Зимой там возобновились активные ремонтные работы – к вводу в эксплуатацию готовили новый пассажирский терминал. В штатном режиме аэропорт Кутаиси начал работать в апреле текущего года.

В настоящее время иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.