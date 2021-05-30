Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию»
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию» на учредительной конференции организации, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
На учредительном съезде партии, проходящем в Тбилиси в выставочном комплексе Expo Georgia, принимают участие до 400 сторонников бывшего премьер-министра Грузии и гостей мероприятия.
Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля.
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