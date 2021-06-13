Генсек ОБСЕ посетит Грузию

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмидт посетит с официальным визитом Грузию 14-16 июня, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани.