В экономике Грузии наблюдается быстрый процесс восстановления - премьер Грузии

Беспрецедентный рост экономики Грузии за шесть месяцев в 12 процентов позволил стране не брать средства в долг в текущем году, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge.

В апреле экономический рост был рекордный – в 45 процентов. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5 процента. Премьер призвал жителей Грузии вакцинироваться, чтобы страна смогла укрепить позитивную динамику в экономике.

«Мы все открыли. Уже несколько месяцев как экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире – 45 процентов в апреле, 25 процента — в мае, ждем 18 процентов в июне.

За первые шесть месяцев у нас экономика выросла практически 12 процентов, что позволило нам не брать ни один лари, ни одного тетри в кредит в этом году. Более того, мы смоли увеличить наш бюджет на миллиард лари», — заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

На прошлой неделе парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет на 2021 год – его увеличили из-за улучшения экономических показателей.