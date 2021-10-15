Международный аэропорт Кутаиси увеличил количество авиаперевозок

Грузия 15 октября 2021 16:15 (UTC+04:00)
Международный аэропорт Кутаиси увеличил количество авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Кутаиси восстановил пассажиропоток на 48 процентов в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на слова директора ООО "Объединенные аэропорты Грузии".

Международный аэропорт Кутаиси перевез 43 926 пассажиров в сентябре 2021 года. В сентябре 2019 года было 91 713 пассажиров.

Количество рейсов в Международном аэропорту Кутаиси в сентябре 2021 года было восстановлено на 64 процента - до 192 рейсов.

В сентябре 2019 года было 302 рейса.

Сегодня 3 авиакомпании выполняют прямые рейсы из Международного аэропорта Кутаиси по 20 направлениям в 11 стран, в том числе 4 в Казахстан и 15 в Европу, сообщила директор ООО "Объединенные аэропорты Грузии" Тамар Арчуадзе.

Она отметила, что в сентябре 2021 года из Международного аэропорта Кутаиси было выполнено 163 прямых регулярных рейса.

"Наш стратегический партнер Wizz Air возобновит прямые рейсы из Кутаиси в Барселону с 31 октября. Это будет единственный прямой маршрут, который соединит Грузию с Испанией", - добавила директор.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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