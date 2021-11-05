Грузия увеличила импорт черной икры более чем на 60%

БАКУ /Trend/ - По данным грузинского Национального статистического управления, Грузия в январе - сентябре 2021 года увеличила импорт черной икры на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87 тысяч долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузия в указанный период импортировала больше всего черной икры из Италии (38 тысяч долларов), России (27 тысяч долларов) и Китая (12 300 долларов).

Грузия в январе - сентябре также увеличила импорт красной (лососевой) икры на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 309 тысяч долларов.

В топ-3 экспортеров красной икры в Грузию вошли Россия (182 800 долларов), Беларусь (90 800 долларов) и Украина (28 700 долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)