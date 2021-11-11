В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 563 новых случая заражения коронавирусом, 4 744 человека выздоровели, 77 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 49 334 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 771 381, при этом 705 312 человек выздоровели, 10 739 - скончались.
В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 864 - на стационарном лечении.
По состоянию на 11 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 356 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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