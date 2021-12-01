Глава МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы, передает в среду Trend.

“Я с болью узнал новость о трагической катастрофе вертолета в нашем дружественном соседнем Азербайджане. В этот печальный момент Грузия поддерживает азербайджанский народ”, - написал министр в публикации в Twitter.

“Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)