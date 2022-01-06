В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 567 новых случаев заражения коронавирусом, 2 105 человек выздоровели, 41 - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 41 236 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 949 176, при этом 908 813 человек выздоровели, 14 082 - скончались.

В настоящее время 55 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 372 - на стационарном лечении.

По состоянию на шестое января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 867 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)