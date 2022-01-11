Турпоток из Ирана в Грузию за год вырос в сотни раз

БАКУ /Trend/ - Число туристов из Ирана, посетивших Грузию в ноябре 2021 года, составило 2 945. Этот показатель вырос в 327 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (9 человек), но сократился на 73,1 процента по сравнению с ноябрем 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

Таким образом, в ноябре 2021 года Иран занял 11-е место в топ-15 стран по числу посетивших Грузию туристов.

В январе - ноябре 2021 года число туристов из Ирана, посетивших Грузию, сократилось на 13,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (17 041) и на 88,9 процента - в сравнении с январем - ноябрем 2019 года (132 848).

По данным администрации, в целом число туристов в Грузии за 11 месяцев 2021 года сократилось на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,69 миллиона) и на 80,8 процента - по сравнению с январем - ноябрем 2019 года (8,6 миллиона) - до 1,66 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)