Азербайджан и Грузия обсудили вопрос привлечения туристов на Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с представителями Государственного агентства по туризму Азербайджана, посетившими с рабочим визитом Грузию.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

На встрече были обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере туризма и гражданской авиации. Основное внимание было уделено проблемам, связанным с пандемией COVID-19, которая сильно сказалась на этих сферах.

Стороны согласились с тем, что для привлечения большего числа путешественников из целевых стран в регион Южного Кавказа важно объединить усилия, что будет способствовать дальнейшему развитию секторов туризма и гражданской авиации как в Азербайджане, так и в Грузии.

(Автор: Марьяна Ахмедова)