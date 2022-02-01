В Грузии отменены ковид-паспорта

БАКУ /Trend/ - Грузия отменяет ковид-паспорта для посещения государственных учреждений.

Об этом сказал глава Оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

Он отметил, что при этом все системы регистрации случаев заражения COVID-19 остаются в рабочем состоянии.

“Те, кому “зеленые паспорта” нужны для выезда за границу, смогут ими воспользоваться", - добавил Гибрадзе.

Отметим, что Грузия ввела паспорта COVID-19, или так называемые “зеленые паспорта”, с 1 декабря 2021 года. “Зеленые паспорта” Грузии были признаны странами ЕС.

(Автор: Марьяна Ахмедова)