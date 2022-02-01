В Грузии отменены ковид-паспорта
БАКУ /Trend/ - Грузия отменяет ковид-паспорта для посещения государственных учреждений.
Об этом сказал глава Оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.
Он отметил, что при этом все системы регистрации случаев заражения COVID-19 остаются в рабочем состоянии.
“Те, кому “зеленые паспорта” нужны для выезда за границу, смогут ими воспользоваться", - добавил Гибрадзе.
Отметим, что Грузия ввела паспорта COVID-19, или так называемые “зеленые паспорта”, с 1 декабря 2021 года. “Зеленые паспорта” Грузии были признаны странами ЕС.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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