В Renaissance Capital назвали срок резкого снижения инфляции в Грузии в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Грузии останется двузначным в начале 2022 года, а затем резко понизится в марте, сообщает Trend со ссылкой на экономический обзор инвестиционного банка Renaissance Capital.

По данным банка, инфляция в Грузии в декабре 2021 года выросла более чем на 11 процентов в годовом исчислении - до 13,9 процента.

В Renaissance Capital считают, что ужесточение денежно–кредитной политики Национальным банком Грузии в этот период было достаточно умеренным (ставка рефинансирования повышена всего на 2,5 процентных пункта - до 10,5 процента).

Аналитики Renaissance Capital ожидают, что регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику в 2022 году, смягчая ее по мере замедления инфляции до четырех процентов к концу года.

"Ожидаем, что бюджетная консолидация, начавшаяся в Грузии в прошлом году, будет продолжена в 2022-2024 годах. Также прогнозируем, что дефицит госбюджета Грузии составит четыре процента ВВП в 2022 году и 2,5 процента ВВП - в 2023-2024 годах. В то же время государственный долг, который резко сократился в 2021 году, останется стабильным на уровне 50-52 процентов ВВП в 2022-2024 годах", - говорится в обзоре.

В обзоре отмечается, что проведение выборов в органы местного самоуправления в Грузии в 2021 году несколько ослабило политическую неопределенность, что способствовало укреплению нацвалюты (на 6,5 процента в прошлом году).

В Renaissance Capital также ожидают, что текущий дефицит госбюджета сократится до 8,3 процента ВВП в 2022 году по сравнению с 9,8 процента ВВП в 2021 году с последующим снижением до 7,3 процента ВВП в 2024 году.

"В связи с этим мы прогнозируем небольшое укрепление национальной валюты – на уровне 3 лари/1 доллар США в 2022-2024 годах", - говорится в обзоре.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)