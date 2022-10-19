Премьер Грузии и глава Минобороны Румынии обсудили сотрудничество стран в сфере обороны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси провел встречу с министром национальной обороны Румынии Василе Динку, сообщает пресс-служба правительства, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Основное внимание стороны уделили будущим связям в сфере обороны. Также обсуждались отношения с НАТО и Евросоюзом.

Разговор коснулся интеграции Грузии в Североатлантический альянс, был подчеркнут значительный вклад Румынии в реализацию существенного пакета НАТО-Грузия.

Стороны также рассмотрели вопросы безопасности Черного моря.

Гарибашвили и Динку отметили, что недавно подписанная декларация об установлении стратегического партнерства Грузии и Румынии придаст новый импульс тесным отношениям двух стран по всем направлениям.

Гарибашвили поблагодарил Румынию за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны.

Было упомянуто решение присвоении Грузии европейской перспективы. Премьер Грузии заверил, что власти страны готовы выполнить взятые на себя обязательства, чтобы быстрее добиться прогресса на пути к вступлению в Евросоюз.