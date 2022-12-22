Грузия поддержит Эр-Рияд как место проведения World Expo 2030

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Грузия поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение World Expo 2030, сообщила пресс-служба правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Саудовская Арамия предлагает провести главную мировую выставку под девизом «Эра перемен: движение нашей планеты в будущее».

Премьер-министр Грузии на этой неделе находился в Эр-Рияде, где провел переговоры с премьер-министром и наследником престола Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Ази́з А́ль Саудом.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение Всемирной выставки 2030 года, и выразил уверенность, что Королевство Саудовская Аравия сможет провести выдающуюся международную выставку, продемонстрировав лучший уровень инноваций. и добавить особый опыт в историю этого глобального события», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Всемирная универсальная выставка Expo — крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии.

Принимающая страна World Expo 2030 будет выбрана посредством тайного голосования государств-участников, которое начнётся в ноябре 2023 года. Победителя огласят в том же месяце.