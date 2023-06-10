Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в I квартале составил почти $500 млн

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года в экономику Грузии поступило 496,6 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций.

Как передает Trend, об это сообщила Национальная служба статистики.

Это на 13,7% меньше, чем в первом квартале прошлого года, но на 53,3% выше, чем в октябре-декабре 2022 года.

Нидерланды заняли первое место по объему прямых инвестиций в начале 2023 года, вложив 239,6 миллионов долларов, что составляет 48,2% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Япония заняла второе место с 63,2 миллиона долларов, а США – третье место с 54,7 миллиона долларов.