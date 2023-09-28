В Батуми пройдет World Travel Awards

БАКУ /Trend/ - Международная премия World Travel Awards, известная как "туристический Оскар", впервые будет проведена в Грузии, передает Trend.

Церемония награждения состоится в Батуми 28-29 сентября.

Более 300 представителей ведущих туркомпаний и деловых и государственных организаций из более чем 20 стран будут участвовать в данном мероприятии.

На самой церемонии 29 сентября будут объявлены лучшие туристические направления Европы.

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подчеркнул важность успешной организации мероприятия и его вклад в завершение морского сезона.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и является одним из важных событий в мировом туристическом календаре. Премия вручается лучшим туристическим направлениям, отелям, турагентствам, достопримечательностям, а также компаниям, занимающимся морским, автомобильным и воздушным транспортом.