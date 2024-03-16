Объем денежных переводов в Грузию уменьшился на 26,9%

БАКУ /Trend/ - В феврале 2024 года объем денежных переводов в Грузию составил 272,3 млн долларов, что на 26,9% меньше, чем в прошлом году, передает Trend.

Большинство денежных переводов в Грузию пришли из Евросоюза, а именно 105,6 млн долларов, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом на страны ЕС приходится 38,8% от всего объема переводов.

Если говорить об отдельных странах, самой крупной остается доля России – 22,3%, даже несмотря на сохраняющуюся тенденцию сокращения переводов. В феврале в Грузию из России отправили 62,2 млн долларов, что почти в 4 раза меньше прошлогодних показателей (-66,8%). Однако был зафиксирован рекордный рост переводов из Иордании (почти на 424%), а также значительный прирост из Ирландии (на 61,2%) и из Узбекистана (на 60%).

Первая десятка стран по объему денежных переводов в Грузию включает следующие страны и изменения в объеме переводов по сравнению с прошлым годом:

1. Россия - 62,2 млн долларов (-66,8%);

2. Италия - 44 млн долларов (+13%);

3. США - 41,2 млн долларов (+35,3%);

4. Израиль - 20,4 млн долларов (+24,5%);

5. Греция - 18,9 млн долларов (+9,3%);

6. Германия - 18,1 млн долларов (+23,4%);

7. Казахстан - 10,6 млн долларов (-18%);

8. Турция - 7,7 млн долларов (-11,7%);

9. Испания - 5 млн долларов (+16,3%);

10. Ирландия - 4,6 млн долларов (+61,2%).