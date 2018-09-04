Де Мистура заявил, что боевики "Нусры" могут производить боевой хлор

Правительство Сирии и боевики "Джебхат ан-Нусра" имеют возможности для производства боевого хлора, заявил на брифинге во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.

"Да, я говорил это, и подтверждаю, что и правительство Сирии с одной стороны, и "ан-Нусра", которая была зарегистрирована СБ ООН как террористическая организация, имеют возможности для производства боевого хлора. Я говорю сейчас не о зарине. У боевого хлора есть уникальная возможность быть на грани того, что считается химической атакой, и того, что нет. При этом он тяжелее воздуха и причиняет большой вред здоровью", - сказал он, комментируя вероятность того, что "ан-Нусра" произведет химическую атаку в Идлибе.

Де Мистура при этом подчеркнул неприемлемость использования любого химического оружия в Сирии, в том числе боевого хлора.

Территория провинции Идлиб на северо-западе Сирии в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Она осталась последним оплотом незаконных вооруженных формирований в стране, в том числе террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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