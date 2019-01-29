Условий для вывода войск НАТО из Афганистана пока нет, считает Столтенберг

29 января 2019 03:17 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войска Альянса не будут оставаться в Афганистане "дольше, чем это необходимо", но пока военное присутствие нужно для достижения "мирного решения" конфликта в этой стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не будем оставаться дольше, чем это необходимо, но мы не уйдем до тех пор, пока у нас не будет ситуации, которая позволит нам уйти или сократить число войск, не ставя под угрозу главную цель нашего присутствия", - сказал он в ходе встречи с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шэнаханом.

Столтенберг добавил, что пока "рано спекулировать" на тему вывода войск НАТО из Афганистана, поскольку сейчас необходимо поддержать усилия по нахождению мирного решения конфликта. "Мы решительно поддерживаем эти усилия. Посол Халилзад недавно проинформировал всех партнеров. Мы находимся в тесном контакте с США. Наше военное присутствие, цель этого в том, чтобы создать условия для мирного решения, и мы надеемся, что мы сможем достичь этого", - подчеркнул генсек НАТО.

Ранее газета New York Times сообщила, что спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад подтвердил, что США и радикальное движение "Талибан" договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

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