Покупка Disney активов 21st Century Fox сделает детей Мердока миллиардерами

20 марта 2019 07:12 (UTC+04:00)

Приобретение компанией Walt Disney активов 21st Century Fox за $71,3 млрд превратит шестерых детей магната Руперта Мердока, контролирующего этот медиахолдинг, в миллиардеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, дети магната распределят между собой $12 млрд, полученные в результате сделки.

По оценке агентства, состояние Мердока после закрытия сделки достигнет $19,3 млрд, но уменьшится сразу до $7,3 млрд после передачи упомянутой выше доли его детям. Предполагается, что будет образована новая компания New Fox, объединяющая вещательную компанию Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox News. Их прежним акционерам предложены на выбор акции Walt Disney, наличные или и то, и другое. Форма оплаты будет определять порядок налогообложения участников сделки на территории США, поясняет Bloomberg.

Как информировал ранее телеканал CNBC, Disney еще нужно получить одобрение от регуляторов ряда стран. Полностью сделка, как ожидается, будет завершена весной 2019 года. Ранее ее одобрили минюст США, Еврокомиссия и Китай.

В декабре 2017 года Disney заявила о готовности приобрести активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне 2018 года американский телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов заплатить больше - $65 млрд, причем не акциями, а наличными. Представители Disney вскоре обошли Comcast, повысив ставки до $71,3 млрд.

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