В Германии с 2010 предотвращено 13 терактов

10 апреля 2019 16:33 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ с 2010 года предотвратили на территории Германии 13 террористических актов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Пять терактов были предотвращены в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ, отмечает издание. В докладе ведомства говорится, в частности, о планах исламистов осуществить в 2011 году атаки с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия в Дюссельдорфе, взрыв на главном железнодорожном вокзале в Бонне в 2012 году, нападение на руководителя правоэкстремистской партии Pro NRW.

Кроме того, теракты планировались в городах Карлсруэ, Людвигсхафен-на-Рейне, Хемниц, Шверин, в окрестностях Франкфурта-на-Майне.

В ведомстве подчеркивают, что террористская угроза в Германии остается высокой. "Мы держим в поле зрения людей, представляющих потенциальную опасность, и немедленно вмешиваемся, как только появляется достаточно сведений о планах совершить атаку", - отметили газете источники в органах безопасности.

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