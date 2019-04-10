Ученые доказали, что жизнь может существовать на ближайших соседках Земли

Проксима Центавра и планеты из системы TRAPPIST-1 могут быть обитаемыми, несмотря на высокий уровень ультрафиолета на их поверхности, так как на ранней Земле господствовали еще более суровые условия, не помешавшие появлению жизни. Об этом пишут американские планетологи в журнале MNRAS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Учитывая то, что жизнь на Земле существует фактически с момента ее формирования, мы показали, что ультрафиолетовое излучение не будет главным препятствием для появления микробов и на планетах у красных карликов. Соседние миры по-прежнему остаются самыми интересными уголками космоса для поисков внеземной жизни", — заявила Лиза Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Института Карла Сагана в Итаке (США).

За последние три года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Обе эти особенности звезд, как сегодня считают многие планетологи, должны были сделать и Проксиму b, и миры из системы TRAPPIST-1 абсолютно безжизненными, так как они должны получать в десятки или даже сотни раз больше ультрафиолета, чем Земля сегодня.

Кальтенеггер и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле. Для этого они создали точные компьютерные модели этих миров, учитывавшие взаимодействие атмосферы с УФ-лучами и космической радиацией. Результаты этих расчетов они сравнили с тем, что происходило на Земле примерно четыре миллиарда лет назад.

Ключевой особенностью этих расчетов, как отмечают сами планетологи, было то, что они учитывали различия в силе действия различных типов излучения на ДНК и прочие компоненты клеток, а также атмосферу планет. К примеру, ультрафиолет с длиной волны в 360 нанометров действует на жизнь примерно в тысячу раз слабее, чем жесткое излучение с более высокой частотой колебаний, а также не приводит к формированию озона.

Аналогичные расчеты ученые провели для еще одной планеты – самой Земли, в том состоянии, в котором она находилась примерно четыре миллиона лет назад. Тогда у нее не было защитного озонового слоя, препятствующего проникновению ультрафиолета к поверхности, а также сильного магнитного поля, защищающего ее от вспышек и воздействия космических лучей.

Когда ученые сравнили эти выкладки, самой "безжизненной" планетой стала не Проксима b или ее "кузины" из других звездных систем, а новорожденная Земля. Оказалось, что она получала заметно больше ультрафиолета, а ее атмосфера была гораздо более агрессивной по отношению к жизни, чем все известные землеподобные планеты у красных карликов.

К примеру, уровень ультрафиолета у ее поверхности был примерно на порядок выше, чем у Проксимы b, и на два порядка выше, чем на TRAPPIST-1e при всех разумных сочетаниях состава, плотности и других свойств их атмосферы.



Это, однако не помешало существованию первых примитивных микробов на поверхности Земли, чьи следы существования были найдены недавно в Австралии. Как предполагают ученые, они могли избегать действия ультрафиолета, обитая на достаточно больших глубинах или используя различные пигменты и флуоресцентные белки, поглощающие УФ-лучи.

Соответственно, ничто не должно мешать появлению аналогичных защитных систем у представителей инопланетной жизни, обитающих на Проксиме b или других, более благополучных планетах у красных карликов. Поэтому, как заключает Кальтенеггер, не стоит исключать подобные миры из поисков "братьев по разуму".

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