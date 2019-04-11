Facebook представил доработки в системе безопасности своих социальных сетей

Компания Facebook представила доработки, направленные на обеспечение безопасности в одноименной социальной сети, а также в принадлежащих ей сервисах Instagram и Facebook Messenger. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду телекомпания CNBC.

По ее данным, в Facebook появится общедоступный раздел, в котором ежемесячно будут публиковаться стандарты, касающиеся того, что разрешено, а что запрещено к публикации пользователям социальной сети. Там также будут размещаться пояснения в случае каких-либо изменений в политике компании.

В Instagram будет обновлен алгоритм подбора публикаций. Так, в новостной ленте больше не будут появляться новости с неуместным содержанием, даже если формально они не нарушают политику социальной сети. Как уточняет телеканал, речь идет, например, о фотографиях и видео с сексуальным подтекстом.

В приложении для обмена сообщениями Facebook Messenger появится специальный значок "проверенного аккаунта", с помощью которого можно будет отличить "мошенников или людей, выдающих себя за кого-либо другого". К тому же пользователям будут доступны расширенные возможности по блокировке и контролю за тем, кто может присылать им сообщения.

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