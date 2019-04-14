Хакеры взломали почтовый сервис Outlook

14 апреля 2019 10:30 (UTC+04:00)

Хакеры получили доступ к ряду аккаунтов пользователей в почтовом сервисе Outlook. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет The Verge.

Отмечается, что в распоряжение злоумышленников попала такая информация, как названия папок, оглавления сообщений и электронные адреса людей, с которыми пользователи вели переписку. При этом само содержание писем хакерам не доступно.

"Наши данные указывают на то, что относящиеся к учетной записи данные просматривались, но мы не знаем точно, с какой целью они могут быть использованы", - говорится в сообщении компании.

Несмотря на то, что само содержание писем хакерам не доступно, в компании предлагают пользователям Outlook сменить свои пароли, так как утечка может привести к рассылке фишинговых писем и спама на полученные адреса.

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