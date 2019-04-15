Около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха

Ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что загрязнение атмосферы планеты, вызванное, в первую очередь, токсическими выхлопами автомобилей, ежегодно провоцирует в мире заболеваемость бронхиальной астмой у 4 млн детей. По данным исследователей, это примерно пятая часть всех регистрируемых на планете случаев бронхиальной астмы. Доклад опубликован в последнем выпуске специализированного медицинского журнала Lancet Planetary Health, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Характерно, отмечают исследователи, что доля заболеваемости астмой у детей, вызываемой загазованностью улиц городов, распределена неравномерно. Например, в Южной Корее и Кувейте треть заболевающих астмой "обязаны" этой серьезной болезнью именно засилью дорожного трафика и недостаточными усилиями властей по борьбе с загазованностью улиц.

В Шанхае, отмечают ученые, наблюдается самый высокий показатель заболеваемости среди других городов - 48%. Для половины детей города, страдающих астмой, аллергеном являются выхлопы миллионов автомобилей, сконцентрированных на относительно небольшой площади, констатируют эксперты.

Исследователи обращают внимание на парадокс, заключающийся в том, что 92% детей, заболевших впервые бронхиальной астмой, проживают в высокоразвитых в техническом плане мегаполисах, неукоснительно соблюдающих все регламенты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ограничению вредных примесей в выхлопных газах автомобилей и делающих все, чтобы концентрации окиси углерода и диоксида азота оставалась в пределах допустимого. Париж в классификации исследователей занимает 21 место с 30% заболеваний астмой, возникновение которых напрямую связанно с загрязнением воздуха.

Необходимы исследования на генетическом уровне

Бронхиальная астма, хронические бронхиты, другие заболевания верхних дыхательных путей у детей имеют тенденцию к дальнейшему распространению, констатируют медики. Педиатры все чаще встречают у детей, живущих в крупных городах, случаи затруднения дыхания, хрипов, кашля, не достигающих статуса астмы, что позволяет думать о схожих причинах возникновения данных симптомов, что и при бронхиальной астме.

Заболеть бронхиальной астмой можно в любом возрасте, отмечают эксперты ВОЗ, но в большей степени это заболевание - удел детского возраста. "Это заболевание - хроническое, чаще встречающееся у детей," - отмечается в документах организации.

"Развитие бронхиальной астмы провоцируют аллергены, которые ученые в состоянии выявлять, сюда можно отнести и табачный дым, всевозможные раздражающие химические вещества, часто распространяемые в аэрозолях", - констатируют эксперты ВОЗ. Задача специалистов в этой связи - двоякая. Первая - найти пути профилактики заболевания, возможно, на генетическом уровне. Вторая - создать пролонгированное лекарство, способное как предотвращать приступ бронхиальной астмы, так и создавать своего рода медикаментозный фон, препятствующий развитию болезни.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире бронхиальной астмой страдают 235 млн человек. Ежегодно от этой болезни и ее осложнений умирают почти 400 тыс. больных.

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