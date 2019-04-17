Цены на нефть марки Brent выросли до 71,98 доллара за баррель

17 апреля 2019 10:16 (UTC+04:00)

Цены на нефть растут в среду на фоне данных о снижении запасов сырья в США, стоимость марки Brent обновила максимум с 8 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По состоянию на 8.16 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 71,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 72,04 доллара за баррель, что является максимумом с 8 ноября 2018 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,67%, до 64,48 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов оказались еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,096 миллиона баррелей после роста на 4,091 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь инвесторы ждут официальных данных управления энергетической информации минэнерго США. По прогнозам аналитиков, данные, напротив, укажут на то, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,711 миллиона баррелей после роста на 7,029 миллиона баррелей неделей ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США задержали мужчину, подозреваемого в ста случаях изнасилования детей
В мире 10:44
Ученые нашли экзопланету в двухзвездной системе Kepler-47
В мире 10:03
США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
В мире 09:09
Туркменистан и США обсудили перспективы сотрудничества в области безопасности
Туркменистан 08:38
Стрельба в торговом центре в США: есть погибший и раненый
США 07:04
Япония и США пока не обозначили рамки ведущихся торговых переговоров
США 04:27
Лента новостей
Проверена боеготовность погранпунктов Азербайджана на границе с Арменией (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11:48
В Индонезии завершились самые масштабные выборы в истории
В мире 11:44
В Австралии домашний олень убил хозяина
В мире 11:43
В Дальневосточном федеральном университете готовятся к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
В мире 11:43
BirBank является самым популярным банковским мобильным приложением в Азербайджане
ИКТ 11:41
МИД Азербайджана создал страницу в Twitter о незаконной деятельности на оккупированных территориях
Политика 11:32
Палеонтологи нашли череп нового вида доисторического крокодила
В мире 11:32
Названо число не принятых в эксплуатацию многоквартирных зданий в Азербайджане
Общество 11:26
Обнародована дата открытия автомобильного тоннеля на северо-востоке Турции
Бизнес 11:18