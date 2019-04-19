Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли

Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров прошел в четверг от Земли на расстоянии в 219 тыс. километров - вдвое ближе среднего расстояния между Землей и Луной. Как сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), этот астероид относится к категории "потенциально опасных" для Земли, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

К этой группе причисляют небесные тела, приближающиеся к нашей планете на расстояние ближе 8 млн километров, и достаточно массивные для того, чтобы в случае падения нанести серьезный ущерб.

Небесное тело, получившее обозначение 2019 GC6, было обнаружено 9 апреля во время наблюдений с телескопа в окрестностях города Таксон (штат Аризона) в рамках программы "Небесный обзор Каталины" (Catalina Sky Survey). По оценкам экспертов из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), в момент наибольшего сближения астероида с Землей в 09:41 мск в четверг его скорость достигала 20,3 тыс. км/ч.

В феврале астрономы обнаружили два астероида, которые подходили к Земле еще ближе. Астероид 2019 CN5 пролетел 11 февраля на расстоянии 118,2 тыс. км от нашей планеты, а астероид 2019 CS5 15 февраля - на расстоянии 400 тыс. км. Еще раз сближение этого астероида с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 млн км.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не обнаруженных астероидов.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения CTVB астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027 - 2028 годах "Люси" облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.

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