Состояние Билла Гейтса превысило сто миллиардов долларов

Богатство основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в 100 миллиардов долларов, что произошло впервые с 1999 года, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля)", - говорится в сообщении.

Акции Microsoft достигли в четверг максимального значения в 123,52 доллара за акцию, с начала недели бумаги подорожали на 2%.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, состояние Гейтса оценивается в 100,61 миллиарда долларов. Журнал также уточняет, что отметку в 100 миллиардов состояние Гейтса ненадолго превысило в апреле 1999 года, на пике роста пузыря доткомов.

Миллиардер остается вторым в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет 152,95 миллиарда долларов и который поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав Гейтса, в марте 2018 года. А в сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.