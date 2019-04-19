Четверо британцев обнаружили клад редких монет XIV века, оцениваемый в £150 тыс.

19 апреля 2019 17:33 (UTC+04:00)

Клад редких золотых и серебряных монет XIV века, оцениваемых в £150 тыс. ($195 тыс.), нашли с помощью металлодетекторов четверо британских кладоискателей. В числе найденных нумизматических раритетов, как сообщила в пятницу газета Daily Mail, 12 крупных золотых монет времен "Черной смерти" - периода, когда в Англии свирепствовала бубонная чума (1348-1349), уничтожившая, по разным оценкам, до половины населения страны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Эксперты полагают, что большая часть монет из обнаруженного клада была отчеканена в период с 1272 по 1327 год, в период правления английских королей Эдуарда I Длинноногого (1239-1307) и Эдуарда II (1284-1327) из династии Плантагенетов. Хамблденский клад (по названию деревушки Хамблден, вблизи которой он был найдет) был зарыт богатым человеком более шести столетий назад, полагают ученые.

После находки нескольких серебряных монет, пишет газета, Эндрю Винтер, братья Тобиас и Матеуш Новаки, а также их товарищ Дариуш Фиалковский расширили район поиска и обнаружили в общей сложности 550 монет. Запись о деревушке Хамблден, по сведениям газеты, содержится в "Книге Судного Дня" (Domesday Book), первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 10851086 годах по приказу Вильгельма I Завоевателя (1027/1028 - 1087).

По словам уборщика из больницы города Ньюкасл Матеуша Новака, "находка была просто нереальной, своего рода чудом для нас всех". "Нам очень повезло. Это были лучшие выходные в моей жизни, буду их помнить всю жизнь", - сказал газете и его брат Тобиас, пекарь из того же города. Кладоискателям пришлось провести четыре ночи в палатке, чтобы не допустить расхищения найденных ими монет.

Сейчас клад хранится в музее в ожидании его официальной оценки. Затем монеты будут выставлены на торги, а вырученные деньги будут разделены между кладоискателями и владельцем земли, где монеты были обнаружены.

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