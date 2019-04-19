Президент Либерии временно сменил рабочее место из-за змей в здании офиса

19 апреля 2019 19:02 (UTC+04:00)

Действующий президент Либерии и бывший футболист Джордж Веа вынужден работать из дома, так как в здании МИД, где находится его офис, нашли двух змей, сообщает газета Vanguard со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Смита Тоби, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Двух змей черного цвета обнаружили в зоне приема посетителей в здании МИД на этой неделе. Сейчас в здании проводится дезинсекция, на время которой президент временно сменил рабочее место. По словам заместителя пресс-секретаря, дезинсекция может помочь справиться с "ползучими существами". Ожидается, что президент вернется на работу в здание МИД в понедельник.

СМИ отмечают, что в Либерии водятся ядовитые змеи, и "официальные лица предпочитают не рисковать".

Джордж Веа, с 1985 по 2003 год профессионально игравший в футбол, занимает пост президента с января 2018 года.

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