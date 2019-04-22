Власти Сирии выменяли у оппозиции девять заложников

22 апреля 2019 17:36 (UTC+04:00)

Правительственные силы Сирии обменяли девять боевиков на столько же своих людей, удерживаемых вооруженной оппозицией, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Двадцать второго апреля в районе города Тадеф провинции Алеппо состоялся обмен девяти удерживаемых формированиями вооруженной оппозиции сирийских граждан на девять членов незаконных вооруженных формирований", - говорится в релизе.

Обмен удалось организовать при участии представителей Минобороны РФ, Турции и Ирана в рамках профильной рабочей группы, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.

В качестве наблюдателей присутствовали представители "Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца" и глава офиса специального посланника ООН в Дамаске Аваа Абдал Азиз.

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