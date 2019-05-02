В Париже задержали 30 человек, ворвавшихся 1 мая в больницу

2 мая 2019 13:01 (UTC+04:00)

Тридцать человек были задержаны после вторжения в парижскую больницу Питье-Сальпетриер в среду во время первомайской демонстрации, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter, в ходе инцидента был атакован персонал больницы и ранен полицейский.

Тридцать человек были задержаны после вторжения в парижскую больницу Питье-Сальпетриер в среду во время первомайской демонстрации, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter, в ходе инцидента был атакован персонал больницы и ранен полицейский.

Представитель учреждения рассказал, что около двадцати человек попытались ворваться в реанимацию. Персонал госпиталя требовал от манифестантов отступить, объясняя, что они находятся в реанимации и создают угрозу для пациентов, сообщает телеканал.

В Париже и других французских городах в среду прошли первомайские демонстрации. Акция в Париже сопровождалась беспорядками. Хулиганы пытались штурмовать комиссариат в 13 округе Парижа. Мэр 13-го округа сообщал, что местную школу атаковали погромщики.

По данным префектуры, на которые ссылаются СМИ, в ходе манифестаций в Париже были задержаны 330 человек.

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