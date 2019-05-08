МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном

8 мая 2019 12:29 (UTC+04:00)

Китай призывает к полному выполнению положений ядерной сделки с Ираном. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Защита и выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - общая ответственность всех сторон. Мы призываем все соответствующие стороны делать все необходимое для того, чтобы избежать эскалации ситуации", - заявил дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая также отметил, что "Иран полностью выполняет свои обязательства" в рамках СВПД.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

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