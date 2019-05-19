Мадонна выступила на "Евровидении" в качестве приглашенной звезды

19 мая 2019 03:05 (UTC+04:00)

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного конкурса "Евровидение". На сцене Выставочного центра Тель-Авива она исполнила в воскресенье две песни после выступления конкурсантов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы все уже победители, - сказала Мадонна конкурсантам. - Посмотрите на делегации - они здесь со всего мира. И то, что привело их сюда - музыка". Вместе с участниками она напела свою песню Music, где есть соответствующая строчка: Music makes the people come together ("Музыка сближает людей").

Мадонна привезла в Тель-Авив премьеру песни Future. Совместный с рэпером Quavo трек появился на цифровых платформах в субботу, но первое "живое" представление композиции состоялось на "Евровидении". Также певица исполнила песню Like A Prayer, которая отмечает в этом году 30-летие.

Выступление Мадонны до последнего было под вопросом, она подписала контракт лишь в четверг, 16 мая. Артистка заявила, что примет участие в шоу, несмотря на призывы британских коллег бойкотировать конкурс в Израиле в связи с политикой властей этой страны по отношению к палестинцам.

Выступление певицы на конкурсе оплачивает израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн. Организаторы сообщали, что Мадонну ожидают в Тель-Авиве с командой из 65 человек. Певица в третий раз выступила в Израиле, в последний раз она приезжала в эту страну в 2012 году.

В качестве приглашенных звезд в концерте также приняли участие победители прошлых конкурсов "Евровидение" Нетта Барзилай, Дана Интернэшнл, Кончита Вурст, Монс Сельмерлёв и Гала Атари, а также участница конкурса в 2007 году Верка Сердючка и Элени Фурейра, занявшая второе место в 2018 году.

В финале "Евровидения" соревнуются представители 26 стран. Российский участник Сергей Лазарев представил свою песню Scream ("Крик") пятым. Победителя определит сумма баллов от профессионального жюри и телезрителей.

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