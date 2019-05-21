Археологи совершили удивительную находку в затопленной шахте индейцев майя

Ученые нашли на территории Белиза два крайне необычных артефакта – долото из жадеита и ручку из палисандра. Их открытие ставит под сомнение то, что эти материалы использовались индейцами майя только в религиозных целях, пишут археологи в журнале Antiquity, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это первый инструмент из жадеита, который мы нашли вместе с его деревянной ручкой. Его открытие говорит о том, что этот минерал не был "священным камнем", из которого изготавливались только религиозные предметы и украшения для знати, но и ресурсом для создания дорогих и статусных, но вполне обыденных орудий труда", — заявила Хезер Маккиллоп (Heather McKillop) из университета штата Луизиана в Батон- Руже (США).

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считает ряд археологов, могли быть засухи, вызванные изменением климата и перенаселением городов майя. Первые серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.



Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считает ряд археологов, могли быть засухи, вызванные изменением климата и перенаселением городов майя. Первые серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.



Тысячу лет назад эти копи находились на берегу Гондурасского залива, однако рост уровень моря в последние несколько десятков лет привел к их полному затоплению и значительному усложнению раскопок.

Недавно ученым улыбнулась удача — раскапывая своеобразную "солеварню", Маккиллоп и ее команда обнаружили на ее территории две вещи, которые не вписывались в ее "обыденный" статус. Рядом с остовом деревянных помостов, которым был покрыт "пол" шахты, археологи нашли долото из жадеита, а также его ручку из палисандра.

И тот, и другой артефакт были изготовлены примерно в 600-800 годах нашей эры, в последние эпохи существования городов-государств майя. И жадеит, и палисандр были очень высокого качества и ни в чем не уступали тем материалам, которые обычно использовались для изготовления ритуальных предметов и украшений для знати.

При этом, рисунок царапин на поверхности инструмента говорит о том, что его хозяин активно пользовался им для добычи соли, а также других относительно мягких материалов, не оставляющих заметных царапин на боковых поверхностях долота, но сгладивших его острие.

Как подобный дорогостоящий артефакт оказался в соляной шахте? Ученые предполагают, что соль играла столь же важную роль в жизни индейцев майя, как и других народов, и поэтому ее добыча и торговля была очень прибыльным и престижным занятием.

"Добытчики соли были успешными предпринимателями, которые могли себе позволить закупать очень высококачественный инструмент, добывая и распределяя один из самых жизненно важных товаров. Как уже показали наши раскопки в прошлом, она использовалась майя в качестве валюты и играла важную роль в их диете, помогая им консервировать рыбу и мясо", — заключает Маккиллоп.

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