Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе

21 мая 2019 17:16 (UTC+04:00)

Данные 49 млн учетных записей в сети Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

База данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей. Портал отмечает, что количество страниц в базе данных постоянно возрастало.

Как удалось установить Анурагу Сену, базу данных с личными данными миллионов людей разместило в интернете одно из индийских маркетинговых агентств. Оно специалирируется на продвижении на рынок товаров с использованием услуг инфлюенсеров - популярных бюлогеров, знаменитостей и других лиц, способных оказывать влияние на потенциальных потребителей этих товаров. База содержала личные данные многих таких людей, в том числе позволявшие оценить их потенциал с точки маркетинговой стратегии.

Среди информации, размещенной в открытом доступе, были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки учетных записей.

Представитель компании Facebook заявил, что они занимаются этим вопросом. "Мы изучаем проблему, - говорится в его заявлении. - Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными".

Ранее международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, обнаружила в открытом доступе сведения, касающиеся пользователей Facebook, которые ненадлежащим образом хранили в облачном сервисе компании "Амазон" две фирмы, разрабатывавшие приложения для Facebook. В обоих случаях информация не была защищена паролями, ознакомиться с ней мог любой желающий.

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